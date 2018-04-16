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Генштаб ограничил допуск военных прокуроров на объекты ВСУ

Генштаб ограничил допуск военных прокуроров на объекты ВСУ

Киев  •  УНН

 • 45129 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Генеральном штабе по поручению начальника Генштаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко разработан новый порядок допуска и работы военных прокуроров на армейских объектах и воинских частях. Этот порядок существенно ограничивает возможности прокуроров в проведении безотлагательных следственных действий и противоречит процессуальному законодательству. Об этом свидетельствует иск, поданный в Окружной административный суд Киева замом Генерального прокурора - Главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Документ есть в распоряжении УНН.

В иске говорится, что правила доступа были разработаны управлением правового обеспечения Генштаба по поручению Муженко. Правилами устанавливается особый режим допуска военных прокуроров и следователей на армейские объекты, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, закону про прокуратуру и ряду других правовых норм.

"Согласно установленным Генштабом правилам, военные прокуроры допускаются на объекты ВСУ только для проведения следственных (процессуальных) действий в рамках досудебного расследования криминальных производств, по разовым пропускам и с разрешения вышестоящего органа военного управления", - говорится в иске.

Также правилами запрещается изымать оригиналы приказов и других документов организационно-распорядительного характера, а временное изъятие компьютерной техники и других носителей информации допускается только при наличии подтверждающих документов, предоставление которых является необходимым условием проведения экспертного исследования. Кроме того, в юруправлении Генштаба, вероятно, решили, что у прокурора отсутствуют полномочия по контролю или надзору за деятельностью органов военного управления. Эти правила напрямую влияют на работу военных прокуроров и следователей, мешая им выполнять их должностные обязанности в части расследования уголовных производств, ведь вводят непредусмотренные законодательством ограничения.

В иске приведены направления деятельности военных прокуроров, предусмотренные законодательством, эффективное выполнение которых нивелируется установлением таких порядков. Это, в частности, проведение процессуальных действий, таких как осмотр места происшествия на территории воинской части, допрос военнослужащих, обыски, временные доступы, например, при расследовании самоубийств, неуставных отношений, хищение военного имущества и оружия, задержание на взятке, диверсии по взрывам складов.

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Ограничиваются и полномочия, заложенные в административном кодексе, а именно сбор материалов и составление админпротоколов, например, за пьянство. Ограничивается и представительская функция военной прокуратуры. Фактически без решения суда на проведение обыска военный прокурор не сможет зайти на территорию воинской части. Что в свою очередь даст возможность укрывать совершенные на военных объектах правонарушения и существенно снизит эффективность работы прокуратуры.

В иске приведены статистические данные работы военных прокуроров. В частности, в 2017-м – с начала 2018 года военные прокуроры направили в суд 2 281 протокол о совершении военными административных правонарушений. По результатам рассмотрения протоколов судами штраф был наложен на 1 236 нарушителей, а 629 военнослужащих попали на гауптвахту.

Отметим, что в полномочия военной прокуратуры входит также и проверка содержания военных под арестом на гауптвахте, и за последнее время было проведено 511 таких проверок и внесен 61 документ прокурорского реагирования, а также начато два уголовных производства. Также в указанный период полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры было начато 195 уголовных производств по статьям "умышленной убийство", "убийство по неосторожности", "нанесение тяжких телесных повреждений". Следует отметить, что в 112 случаях речь идет о преступлениях, совершенных на территории воинских частей и объектов.

Еще одно правонарушение, из-за которого пострадали люди, а государство понесло немалые потери, это нарушение в хранении боеприпасов. Все помнят взрыв на складах в Сватове, Балаклее, Новоянисоле и Калиновке. Именно военная прокуратура должна безотлагательно прибыть на место происшествия, чтобы установить следы возможного преступления, приведшего к тяжким последствиям. А из-за новых правил такая безотлагательность невозможна.

Данная статистика свидетельствует о наличии большого количества правонарушений, совершаемых военнослужащими в частности и на территории воинских частей. И большинство преступлений могут так и остаться нераскрытыми в результате ограничения в проведении безотлагательных следственных действий военными прокурорами и следователями.

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