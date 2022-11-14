Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 81 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 81 370 осіб, 2848 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2848 (+8) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од.,
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- артилерійських систем – 1839 (+2) од.,
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- РСЗВ – 393 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 206 (+0) од.,
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- літаків – 278 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 261 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од.,
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- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
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Дані уточнюються.
Доповнення
Українські захисники знищили 40 окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки на півдні.