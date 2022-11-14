Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 81 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 81 370 человек, 2848 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 81 370 (+510) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2848 (+8) ед.,
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- боевых бронированных машин ‒ 5748 (+6) ед.,
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- артиллерийских систем – 1839 (+2) ед.,
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- РСЗО – 393 (+0) ед.,
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- средств ПВО ‒ 206 (+0) ед.,
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- самолетов – 278 (+0) ед.,
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- вертолетов – 261 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
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- крылатых ракет – 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) ед.,
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- специальной техники – 160 (+0).
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Данные уточняются.
Дополнение
Украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и 7 единиц авто-бронетехники на юге.