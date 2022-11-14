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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 81 тысячу

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 81 тысячу

Киев • УНН

 • 344481 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 81 370 человек, 2848 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 81 370 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2848 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 5748 (+6) ед.,
  • артиллерийских систем – 1839 (+2) ед.,
  • РСЗО – 393 (+0) ед.,
  • средств ПВО ‒ 206 (+0) ед.,
  • самолетов – 278 (+0) ед.,
  • вертолетов – 261 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
  • крылатых ракет – 399 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) ед.,
  • специальной техники – 160 (+0).

Данные уточняются.

Дополнение

Украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и 7 единиц авто-бронетехники на юге.

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