Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 116 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 116 080 осіб, 3118 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3118 (+12),
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- бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21),
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- артилерійських систем – 2099 (+5),
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- РСЗВ – 438 (+1),
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- засобів ППО ‒ 220 (+1),
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- літаків – 286 (+0),
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- гелікоптерів – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24),
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- спеціальної техніки ‒ 190 (+3).
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Доповнення
ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 16 населених пунктів.