Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 116 тисяч

КИЇВ. 16 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 116 080 осіб, 3118 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.