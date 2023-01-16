Генштаб: количество ликвидированных оккупантов достигло 116 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 116 080 человек, 3118 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3118 (+12),
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- боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21),
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- артиллерийских систем – 2099 (+5),
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- РСЗО – 438 (+1),
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- средств ПВО ‒ 220 (+1),
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- самолетов – 286 (+0),
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- вертолетов – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24),
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- специальной техники – 190 (+3).
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Дополнение
ВСУ отбили атаки российских оккупантов около 16 населенных пунктов.