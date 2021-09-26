Генсек ООН заявив, що світ знаходиться занадто близько до ядерного знищення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Людство знаходиться дуже близько до порогу ядерного знищення. Про це йдеться в розміщеному в суботу в Twitter повідомленні генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передає УНН.
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“Близько 14 тис. ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу. Людство як і раніше знаходиться неприпустимо близько до ядерного знищення, — сказав Гутерріш. — Прийшов час розвіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння в світі, відкрити нову еру довіри та світу”.
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Розвідка заявила, що в Криму РФ розмістила об’єкти здатні нести ядерну зброю.