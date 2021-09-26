Генсек ООН заявив, що світ знаходиться занадто близько до ядерного знищення

Цитата

“Близько 14 тис. ядерних озброєнь зберігаються по всьому світу. Людство як і раніше знаходиться неприпустимо близько до ядерного знищення, — сказав Гутерріш. — Прийшов час розвіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння в світі, відкрити нову еру довіри та світу”.

Нагадаємо

Розвідка заявила, що в Криму РФ розмістила об’єкти здатні нести ядерну зброю.