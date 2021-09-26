Генсек ООН заявил, что мир находится слишком близко к ядерному уничтожению
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Человечество находится очень близко к порогу ядерного уничтожения. Об этом говорится в размещенном в субботу в Twitter сообщении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, передает УНН.
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“Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению, — сказал Гутерриш. — Пришло время развеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира”.
Напомним
Разведка заявила, что в Крыму РФ разместила объекты способные нести ядерное оружие.