Генсек ООН закликав захистити мирних жителів Мосула

“Я щойно прибув до Іраку, щоби сфокусуватися на жахливій гуманітарній ситуації на місці. Захист цивільних осіб повинен бути абсолютним пріоритетом”, — написав А.Гутерріш у своєму Twitter.

У Багдаді Генсек ООН має зустрітися з представниками влади країни, зокрема, з прем’єр-міністром Хайдером Аль-Абаді. Після цього він відвідає місто Ербіль на півночі Іраку.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, більше трьох тисяч цивільних осіб загинули в Мосулі з 19 лютого, коли урядові війська за підтримки США почали наступ на ісламістів у західній частині міста.

Як повідомляв УНН, 17 березня в Мосулі внаслідок авіаудару сталася масова загибель людей. За різними оцінками, загинули від 60 до 240 цивільних. У західній коаліції, очолюваній США, визнали, що до цієї трагедії міг призвести саме удар її авіації.

22 березня понад сто мирних жителів загинули в результаті потужного вибуху в Мосулі.