Генсек ООН закликав захистити мирних жителів Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Захист цивільних людей під час звільнення іракського міста Мосула від ісламістів має стати “абсолютним пріоритетом”. Про це заявив сьогодні Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш, який прибув до столиці Іраку, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Я щойно прибув до Іраку, щоби сфокусуватися на жахливій гуманітарній ситуації на місці. Захист цивільних осіб повинен бути абсолютним пріоритетом”, — написав А.Гутерріш у своєму Twitter.
У Багдаді Генсек ООН має зустрітися з представниками влади країни, зокрема, з прем’єр-міністром Хайдером Аль-Абаді. Після цього він відвідає місто Ербіль на півночі Іраку.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, більше трьох тисяч цивільних осіб загинули в Мосулі з 19 лютого, коли урядові війська за підтримки США почали наступ на ісламістів у західній частині міста.
Як повідомляв УНН, 17 березня в Мосулі внаслідок авіаудару сталася масова загибель людей. За різними оцінками, загинули від 60 до 240 цивільних. У західній коаліції, очолюваній США, визнали, що до цієї трагедії міг призвести саме удар її авіації.
22 березня понад сто мирних жителів загинули в результаті потужного вибуху в Мосулі.