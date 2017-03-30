Генсек ООН призвал защитить мирных жителей Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Защита гражданских лиц при освобождении иракского города Мосула от исламистов должна стать “абсолютным приоритетом”. Об этом заявил сегодня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, который прибыл в столицу Ирака, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Я только что прибыл в Ирак, чтобы сфокусироваться на ужасной гуманитарной ситуации на месте. Защита гражданских лиц должна быть абсолютным приоритетом”, – написал А.Гутерриш в своем Twitter.
В Багдаде Генсек ООН должен встретиться с представителями власти страны, в частности, премьер-министром Хайдером Аль-Абади. После этого он посетит город Эрбиль на севере Ирака.
Напомним, по данным СМИ, более трех тысяч гражданских лиц погибли в Мосуле с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на исламистов в западной части города.
Как сообщал УНН, 17 марта в Мосуле в результате авиаудара произошла массовая гибель людей. По разным оценкам, погибли от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции, возглавляемой США, признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.
22 марта более ста мирных жителей погибли в результате мощного взрыва в Мосуле.