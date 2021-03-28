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Генсек ООН закликав військових М'янми припинити насильство і репресії

Генсек ООН закликав військових М'янми припинити насильство і репресії

Київ • УНН

 • 14266 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Генсек ООН засудив вбивство десятків мирних громадян М'янми і закликає до якнайшвидшого вирішення кризи в країні. Про це заявив заступник офіційного представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархан Хак, передає УНН.

Цитата

“Генеральний секретар (Антоніу Гутерріш) засуджує вбивство десятків мирних громадян М’янми, включаючи дітей і підлітків, силами безпеки... Насильство з боку військових, яке призвело сьогодні (в суботу. — ред.) до найвищих втрат з моменту початку демонстрацій проти перевороту в минулому місяці, неприйнятно і вимагає твердої, єдиної і рішучої міжнародної відповіді. Критично (важливо) знайти термінове рішення цієї кризи”, — йдеться в заяві, опублікованій в суботу на сайті усесвітньої організації.

Деталі

Гутерріш закликав військових утриматися від насильства і репресій. Він також додав, що ті, хто причетний до порушень прав людини в М’янмі, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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