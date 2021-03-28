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Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить насилие и репрессии

Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить насилие и репрессии

Киев  •  УНН

 • 14246 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генсек ООН осудил убийство десятков мирных граждан Мьянмы и призывает к скорейшему решению кризиса в стране. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает УНН.

Цитата

“Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы, включая детей и подростков, силами безопасности... Насилие со стороны военных, которое привело сегодня (в субботу. — ред.) к высоким потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердой, единой и решительной международной ответа. Критично (важно) найти срочное решение этого кризиса”, — говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте всемирной организации.

Детали

Гутерриш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он также добавил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть привлечены к ответственности.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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