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Генсек ООН закликав США і РФ до скорочення ядерного арсеналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Росію і США відновити переговори зі скорочення ядерного арсеналу обох країн. Про це він сказав під час лекції в університеті Нью-Йорка напередодні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Генсек ООН закликав США і РФ до скорочення ядерного арсеналу

"Росія і Сполучені Штати, які разом мають великий ядерний потенціал, за моїми даними – 95% заявленої атомної зброї в світі розташовані в цих двох країнах – повинні відновити справжній діалог, щоб скоротити всі види ядерної зброї", – сказав Генсек ООН.

Водночас, як стверджують аналітики, ймовірність нових переговорів Москви і Вашингтона щодо скорочення своїх запасів ядерної зброї дуже низька, враховуючи напруженість у відносинах між двома країнами.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) між Росією і США зобов'язує обидві сторони скоротити свої розгорнуті ядерні боєзаряди до 1550 одиниць, а також сили розгорнутих і нерозгорнутих стратегічних носіїв і пускових установок до 2018 року. Запаси США нижчі цієї межі, тоді, як припускають деякі експерти з питань оборони США, Росія скорочувати свої ядерні запаси не збирається.

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