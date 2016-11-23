Генсек ООН призвал США и РФ к сокращению ядерного арсенала

"Россия и Соединенные Штаты, которые вместе имеют большой ядерный потенциал, по моим данным - 95% заявленного атомного оружия в мире расположены в этих двух странах - должны восстановить настоящий диалог, чтобы сократить все виды ядерного оружия", - сказал генсек ООН.

В то же время, как утверждают аналитики, вероятность новых переговоров Москвы и Вашингтона по сокращению своих запасов ядерного оружия очень низкая, учитывая напряженность в отношениях между двумя странами.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США обязывает обе стороны сократить свои развернутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а также силы развернутых и неразвернутых стратегических носителей и пусковых установок к 2018 году. Запасы США ниже этого предела, тогда, как предполагают некоторые эксперты по вопросам обороны США, Россия сокращать свои ядерные запасы не собирается.