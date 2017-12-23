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Генсек ООН закликав досягти прогресу у врегулюванні кризи навколо КНДР в 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вітає прагнення Ради Безпеки ООН до мирного врегулювання ситуації навколо КНДР і закликає країни домогтися прогресу в досягненні цієї мети у 2018 році. Про це заявили у п'ятницю в канцелярії генсека після прийняття Радою безпеки чергової резолюції про посилення санкцій проти Пхеньяна, інформує УНН.

Генсек ООН закликав досягти прогресу у врегулюванні кризи навколо КНДР в 2018 році

На думку адміністративного глави ООН, для досягнення політичного вирішення кризи на Корейському півострові необхідно терміново знизити напруженість у регіоні та відкрити канали зв’язку з КНДР.

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“Він закликає всі держави-члени повністю виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки і подвоїти зусилля, щоб зробити 2018 рік поворотним [моментом] в досягненні стійкого миру на Корейському півострові”, — йдеться в повідомленні канцелярії генсека.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Новий виток напруженості навколо КНДР розпочався 29 листопада, коли Пхеньян здійснив черговий ракетний запуск. За даними агентства ЦТАК, ракета нового типу “Хвасон-15” за 53 хвилини польоту піднялася на висоту 4475 км і подолала дистанцію в 950 км. Як повідомили в японському міноборони, ракета впала в 250 км від північної префектури Аоморі. На думку експертів, ця принципово нова ракета може долати відстань до 13 тис. км, тобто в зоні ураження може опинитися практично вся територія США.

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