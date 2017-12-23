Генсек ООН закликав досягти прогресу у врегулюванні кризи навколо КНДР в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вітає прагнення Ради Безпеки ООН до мирного врегулювання ситуації навколо КНДР і закликає країни домогтися прогресу в досягненні цієї мети у 2018 році. Про це заявили у п'ятницю в канцелярії генсека після прийняття Радою безпеки чергової резолюції про посилення санкцій проти Пхеньяна, інформує УНН.
На думку адміністративного глави ООН, для досягнення політичного вирішення кризи на Корейському півострові необхідно терміново знизити напруженість у регіоні та відкрити канали зв’язку з КНДР.
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“Він закликає всі держави-члени повністю виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки і подвоїти зусилля, щоб зробити 2018 рік поворотним [моментом] в досягненні стійкого миру на Корейському півострові”, — йдеться в повідомленні канцелярії генсека.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Новий виток напруженості навколо КНДР розпочався 29 листопада, коли Пхеньян здійснив черговий ракетний запуск. За даними агентства ЦТАК, ракета нового типу “Хвасон-15” за 53 хвилини польоту піднялася на висоту 4475 км і подолала дистанцію в 950 км. Як повідомили в японському міноборони, ракета впала в 250 км від північної префектури Аоморі. На думку експертів, ця принципово нова ракета може долати відстань до 13 тис. км, тобто в зоні ураження може опинитися практично вся територія США.