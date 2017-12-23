Генсек ООН призвал достичь прогресса в урегулировании кризиса вокруг КНДР в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует стремление Совета Безопасности ООН к мирному урегулированию ситуации вокруг КНДР и призывает страны добиться прогресса в достижении этой цели в 2018 году. Об этом в пятницу заявили в канцелярии генсека после принятия Советом безопасности очередной резолюции об усилении санкций против Пхеньяна, передает УНН.
По мнению административного главы ООН, для достижения политического решения кризиса на Корейском полуострове необходимо срочно снизить напряженность в регионе и открыть каналы связи с КНДР.
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“Он призывает все государства-члены полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности и удвоить усилия, чтобы сделать 2018 поворотным [моментом] в достижении устойчивого мира на Корейском полуострове”, — говорится в сообщении канцелярии генсека.
Напоминаем, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет. Новый виток напряженности вокруг КНДР начался 29 ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. По данным агентства ЦТАК, ракета нового типа “Хвасон-15” за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Как сообщили в японском Минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.