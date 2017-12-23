Генсек ООН призвал достичь прогресса в урегулировании кризиса вокруг КНДР в 2018 году

По мнению административного главы ООН, для достижения политического решения кризиса на Корейском полуострове необходимо срочно снизить напряженность в регионе и открыть каналы связи с КНДР.

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“Он призывает все государства-члены полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности и удвоить усилия, чтобы сделать 2018 поворотным [моментом] в достижении устойчивого мира на Корейском полуострове”, — говорится в сообщении канцелярии генсека.

Напоминаем, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет. Новый виток напряженности вокруг КНДР начался 29 ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. По данным агентства ЦТАК, ракета нового типа “Хвасон-15” за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию ​​в 950 км. Как сообщили в японском Минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.