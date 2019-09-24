Генсек ООН оголосив про створення Сирійського конституційного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про створення Сирійського конституційного комітету, який має сприяти завершенню війни, що триває з 2011 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Press TV.
"Я твердо вірю, що створення конституційного комітету, організованого сирійцями та очолюваного сирійцями, може стати початком політичного шляху до вирішення кризи", - сказав Гутерреш.
Він заявив журналістам, що комітет, до складу якого входитимуть представники влади та опозиції, буде скликаний найближчими тижнями. Цьому сприятиме представництво ООН у Женеві.
Раніше у понеділок міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем провів у Дамаску зустріч зі спеціальним посланцем ООН у цій країні Гейром Педерсеном. Міністр заявив про прихильність його уряду до політичного діалогу та підтвердив готовність продовжувати співпрацю зі спецпредставником ООН з метою політичного вирішення кризи шляхом внутрішньосирійського діалогу.
Нагадаємо, у Сочі минулого року було укладено угоду про створення конституційного комітету, підтримуваного ООН. До його складу мають ввійти по 50 представників чинного режиму Башара Асада та опозиції, а також 50 незалежних членів, обраних ООН.