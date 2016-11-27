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Генсек ООН наголосив на важливості стійкого розвитку транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час конференції в Туркменістані наголосив на важливості стійкого розвитку транспорту, а також навів ідеї для його реалізації. Про це передає УНН з посиланням на сайт ООН.

Генсек ООН наголосив на важливості стійкого розвитку транспорту

За словами Пан Гі Муна, транспортний сектор — джерело майже чверті викидів парникових газів. Він зауважив, що у майбутньому очікується суттєве зростання частки транспорту у вищезгаданих викидах.

“Без дії на транспортному фронті ми не зможемо обмежувати глобальне потепління змінами у два градуси за Цельсієм, а тим більше у півтора градуси”, — сказав Генсек ООН.

Генсек ООН зазначив, що транспортне питання виходить за рамки економіки і має суспільне значення.

“Стійкий транспорт перебуває поза досяжністю для дуже багатьох сільських громад. Мільйони людей з обмеженими можливостями не можуть користуватися громадським транспортом, тому що він недоступний. Люди похилого віку з усіх сил намагаються перейти з одного місця в інше. Навіть там, де транспорт доступний, він не може бути безпечним, особливо для жінок, які часто небезпідставно бояться стати жертвами нападу”, — пояснив він.

Пан Гі Мун також виділив ідеї стійкого розвитку транспорту, які, за його словами, потребують фінансування. А також наголосив про важливість партнерських відносин.

“Ми повинні мобілізувати всіх партнерів, поставивши людей в центр транспортного планування, і працювати разом. Транспорт — робота в команді”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, під час міжнародної кліматичної конференції Організації Об’єднаних Націй, яка проходила з 7 по 18 листопада в марокканському місті Марракеші, низка країн оголосила про свої плани повністю перейти на використання відновлюваної енергетики.

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