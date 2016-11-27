Генсек ООН подчеркнул важность устойчивого развития транспорта

По словам Пан Ги Муна, транспортный сектор - источник почти четверти выбросов парниковых газов. Он отметил, что в будущем ожидается существенный рост доли транспорта в вышеупомянутых выбросах.

"Без действия на транспортном фронте мы не сможем ограничивать глобальное потепление изменениями в два градуса по Цельсию, а тем более в полтора градуса", - сказал генсек ООН.

Генсек ООН отметил, что транспортный вопрос выходит за рамки экономики и имеет общественное значение.

"Устойчивое развитие транспорта находится вне досягаемости для очень многих сельских общин. Миллионы людей с ограниченными возможностями не могут пользоваться общественным транспортом, потому что он недоступен. Пожилые люди изо всех сил пытаются перейти из одного места в другое. Даже там, где транспорт доступен, он не может быть безопасным, особенно для женщин, которые часто небезосновательно боятся стать жертвами нападения", - пояснил он.

Пан Ги Мун также выделил идеи устойчивого развития транспорта, которые, по его словам, нуждаются в финансировании. А также подчеркнул важность партнерских отношений.

"Мы должны мобилизовать всех партнеров, поставив людей в центр транспортного планирования, и работать вместе. Транспорт - работа в команде", - сказал он.

Как сообщал УНН, во время международной климатической конференции ООН, проходившей с 7 по 18 ноября в марокканском городе Марракеше, ряд стран объявили о своих планах полностью перейти на использование возобновляемой энергетики.