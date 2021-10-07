Генсек НАТО зазначив, що про рішення щодо України на майбутньому саміті у Мадриді говорити поки зарано
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Про рішення щодо України на майбутньому саміті лідерів НАТО в Мадриді говорити поки зарано, однак Альянс точно продовжить підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Про це заявив у четвер на брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
“Що стосується рішень, я думаю, що зараз ще трохи рано судити, які саме рішення приймуть лідери на саміті в наступному році. Але я абсолютно впевнений, що союзники продовжуватимуть дотримуватися того, про що вони заявляли раніше, а саме, що ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет наших близьких партнерів Грузії і України”, — сказав Столтенберг.
“Ми також підтримуємо наші рішення, коли мова йде про їх прагненні вступити в НАТО, і ми продовжимо надавати практичну та політичну підтримку, щоб вони могли рухатися до подальшої євроатлантичної інтеграції”, — заявив він.
Деталі
Зі слів Генсека, він вітає той факт, що союзники як в рамках НАТО, так і на двосторонній основі надають підтримку і тим самим допомагають як Україні, так і Грузії.
“Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю і партнерство з Україною і Грузією. І це буде питання, яким ми займаємося при підготовці до майбутнього саміту в Мадриді в наступному році”, — додав він.
Додамо
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що результати українських реформ можуть бути представлені вже на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді.