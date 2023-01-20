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Генсек НАТО заявив, що консультації щодо постачання Україні танків Leopard продовжуватимуться

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що консультації щодо постачання Україні танків Leopard 2 триватимуть. Його слова цитує Spiegel, передає УНН.

Генсек НАТО заявив, що консультації щодо постачання Україні танків Leopard продовжуватимуться

Деталі

Так, під час засідання у форматі “Рамштайн” генсек НАТО дав зрозуміти, що очікує подальшого розвитку дискусії щодо можливого постачання німецьких “леопардів” Україні.

На запитання про те, чи завдає Німеччина шкоди європейській єдності, оскільки ще не поставила жодного танка Leopard, Столтенберг відповів: “Консультації триватимуть”.

Генсек також додав, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

“Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах”, — заявив він.

Додамо

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечує той факт, що Берлін в односторонньому порядку блокував постачання танків “Леопард” в Україну, і заявив, що уряд буде готовий швидко вжити заходів щодо цього питання, якщо союзники досягнуть консенсусу.

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