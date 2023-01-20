Генсек НАТО заявил, что консультации по поставкам Украине танков Leopard будут продолжаться
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что консультации по поставкам Украине танков Leopard 2 будут продолжаться. Его слова цитирует Spiegel, передает УНН.
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Так, во время заседания в формате “Рамштайн” генсек НАТО дал понять, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких “леопардов” Украине.
На вопрос о том, наносит ли Германия ущерб европейскому единству, поскольку еще не поставила ни одного танка Leopard, Столтенберг ответил: “Консультации будут продолжаться”.
Генсек также добавил, что Германия является одним из союзников, которые больше всего поддерживают Украину.
“Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах”, — заявил он.
Добавим
Новый министр обороны Германии Борис Писториус отрицает тот факт, что Берлин в одностороннем порядке блокировал поставки танков “Леопард” в Украину, и заявил, что правительство будет готово быстро принять меры по этому вопросу, если союзники достигнут консенсуса.