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Генсек НАТО заявив про відкритість Альянсу до членства України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі. ПРо це заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у ході Міжнародного безпекового форуму Галіфакс, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Двері НАТО відкриті, і найкращим доказом цього є те, що від кінця Холодної війни і до нинішнього моменту кількість членів НАТО майже подвоїлась. По-друге, ми цього року також отримали нового члена. До нас навесні приєдналась Чорногорія і у НАТО стало 29 членів. Отже двері НАТО відкриті.

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Звісно ж для того, щоб стати членом НАТО необхідно виконати вимоги Альянсу, реформуватись. І Грузія і Україна зараз сфокусувані на реформах, на модернізації оборонних інститутів, боротьбі із корупцією та посиленні демократичних інститутів", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО, Канада, інші союзники допомагають і Україні, і Грузії з імплементацією цих реформ.

Нагадаємо, Порошенко закликав продовжити співпрацю з країнами НАТО для підготовки ЗСУ.

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