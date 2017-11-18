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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 25236 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37624 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44032 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41922 просмотра

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Генсек НАТО заявил об открытости к членству Украины

Генсек НАТО заявил об открытости к членству Украины

Киев  •  УНН

 • 17586 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Международного форума Галифакс, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов . Следовательно двери НАТО открыты.

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Конечно же для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия и Украина сейчас сфокусувани на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением этих реформ.

Напомним, Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ.

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