Генсек НАТО заявил об открытости к членству Украины

"Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов . Следовательно двери НАТО открыты.

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Конечно же для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия и Украина сейчас сфокусувани на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением этих реформ.

Напомним, Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ.