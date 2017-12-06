Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з території Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вивести війська з сепаратистських регіонів Грузії, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі він заявив, що сторони “обговорили тверду прихильність НАТО безпеці та територіальній цілісності Грузії”.
“Ми залишаємось стурбованими поглибленням відносин Росії з Абхазією та Південною Осетією. Ми закликаємо Росію припинити визнання цих регіонів та вивести свої сили з території Грузії”, — сказав Столтенберг.
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Генеральний секретар НАТО заявив, що міністри також обговорили “успішні зусилля Грузії з модернізації своїх збройних сил” і що альянс “повністю налаштований” надавати Тбілісі поради та інструменти, необхідні для руху до майбутнього членства.
“Наші збройні сили дедалі більше здатні працювати разом, і вже планується проведення спільних військових навчань НАТО — Грузія 2019 року”, — зазначив Столтенберг.
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У 2008 році Москва після п’ятиденної російсько-грузинської війни визнала сепаратистські регіони Грузії — Абхазію і Південну Осетію — незалежними країнами. Крім Росії, “незалежність” цих регіонів визнали ще три держави — Нікарагуа, Венесуела і Науру. США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.