Генсек НАТО призвал Россию вывести войска с территории Грузии

После встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе он заявил, что стороны "обсудили твердую приверженность НАТО безопасности и территориальной целостности Грузии".

"Мы остаемся обеспокоенными углублением отношений России с Абхазией и Южной Осетией. Мы призываем Россию прекратить признание этих регионов и вывести свои силы с территории Грузии", - сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что министры также обсудили "успешные усилия Грузии по модернизации своих вооруженных сил" и альянс "полностью настроен" предоставлять Тбилиси советы и инструменты, необходимые для движения к будущему членству.

"Наши вооруженные силы все больше способны работать вместе, и уже планируется проведение совместных военных учений НАТО - Грузия 2019", - отметил Столтенберг.

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В 2008 году Москва после пятидневной российско-грузинской войны признала сепаратистские регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию - независимыми странами. Кроме России, "независимость" этих регионов признали еще три государства - Никарагуа, Венесуэла и Науру. США и Запад считают Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.