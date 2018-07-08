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Генсек НАТО закликав Німеччину збільшити оборонний бюджет

Генсек НАТО закликав Німеччину збільшити оборонний бюджет

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити оборонний бюджет. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Генсек НАТО, зокрема, схвально відгукнувся на те, що Берлін вирішив дещо збільшити видатки на оборонні потреби, проте визнав, що німецькому уряду варто “робити більше” в цьому плані.

Він нагадав, що Німеччина, як і решта країн-членів НАТО, зобов’язалася витрачати на оборону не менше 2% від ВВП. А нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від цього показника. У зв’язку з цим Й.Столтенберг розкритикував обіцянку канцлерки ФРН Ангели Меркель збільшити видатки на оборонні цілі до 1,5% ВВП до 2024 року.

“1,5 відсотка — не два відсотки”, — наголосив Генсек.

Також він вказав на те, що Німеччина має значну економічну вагу й “відіграє вкрай важливу роль”, тож він очікує, що Берлін і надалі намагатиметься досягти рівня оборонних видатків у 2% ВВП.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове зажадав від Німеччини та інших союзників по НАТО збільшити витрати на оборону.

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