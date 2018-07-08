Генсек НАТО призвал Германию увеличить оборонный бюджет

Генсек НАТО, в частности, одобрительно отозвался на то, что Берлин решил несколько увеличить расходы на оборонные нужды, однако признал, что немецкому правительству следует "делать больше" в этом плане.

Он напомнил, что Германия, как и остальные страны НАТО, обязалась тратить на оборону не менее 2% от ВВП. А нынешний уровень оборонного бюджета Германии еще далек от этого показателя. В связи с этим Й.Столтенберг раскритиковал обещание канцлера ФРГ Ангелы Меркель увеличить расходы на оборонные цели до 1,5% ВВП к 2024 году.

"1,5 процента - не два процента", - отметил Генсек.

Также он указал на то, что Германия имеет значительный экономический вес и "играет крайне важную роль", и он ожидает, что Берлин и в дальнейшем будет пытаться достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал от Германии и других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.