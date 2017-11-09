Генсек НАТО оцінив загрозу з боку Росії

"Стримування і захист НАТО не спрямовані проти будь-якої конкретної нації, і ми не бачимо будь-якої безпосередньої загрози якому-небудь союзнику НАТО, і ми стежили і уважно за навчаннями "Захід", але ми не бачили, щоб вони, наприклад, залишили війська або обладнання, наприклад, в Білорусі", - сказав він, відповідаючи на прохання оцінити загрозу і ризик, який зараз представляє Росія.

"Говорячи це, ми побачили значно більше напористу Росію, ми побачили Росію, яка протягом багатьох років вкладала значні кошти в свої військові можливості, модернізувала свої військові можливості, яка проводить навчання не тільки зі звичайними силами, але і ядерними силами, і яка була готова використовувати військову силу проти сусіда - України", - додав Й.Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО повинна бути в змозі відповісти на це.

"І ми відреагували на це частково завдяки нашому Розширеній передовій присутності з більш широким розгортанням військ в східній частині Альянсу, шляхом підвищення готовності наших сил, а також збільшення наших можливостей пересування сил. І ми постійно адаптуємося, і те, що ми робимо в Європі, тепер є частиною цієї адаптації", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО створить два нових командування і центр кібероперацій в рамках адаптації командної структури Альянсу.