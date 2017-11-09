Генсек НАТО оценил угрозу со стороны России

"Сдерживание и защита НАТО не направлены против какой-либо конкретной нации, и мы не видим какой-либо непосредственной угрозы какому-либо союзнику НАТО, и мы следили и внимательно за учением "Запад", но мы не видели, чтобы они, например, оставили войска или оборудование, например, в Беларуси", - сказал он, отвечая на просьбу оценить угрозу и риск, который сейчас представляет Россия.

"Говоря это, мы увидели гораздо более напористую Россию, мы увидели Россию, которая на протяжении многих лет вкладывала значительные средства в свои военные возможности, модернизировала свои военные возможности, которая проводит учения не только с обычными силами, но и ядерными силами, и которая была готова использовать военную силу против соседа - Украины", - добавил Й.Столтенберг.

Он отметил, что НАТО должна быть в состоянии ответить на это.

"И мы отреагировали на это частично благодаря нашему Расширенному передовому присутствию с более широким развертыванием войск в восточной части Альянса, путем повышения готовности наших сил, а также увеличения нашых способностей передвижения сил. И мы постоянно адаптируемся, и то, что мы делаем в Европе, теперь является частью этой адаптации", - добавил Генсек НАТО.

Напомним, НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций в рамках адаптации командной структуры Альянса.