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Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу миру у світі

Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу миру у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Найбільшим ризиком для збереження миру у світі на сьогодні є непередбачуваність. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, передає УНН.

"Сьогодні найбільший ризик - непередбачуваність. На відміну від "холодної війни", сьогодні ми вже не можемо зосереджуватися на чіткій загрозі. На той час загроза була Радянським Союзом та Варшавським договором (військовий союз європейських соціалістичних держав за провідної ролі СРСР - ред.). Напруга було високою, але ситуація була передбачуваною. У цій конфронтації була певна стабільність. Сьогодні ми стикаємося з набагато складнішими проблемами. Вони варіюються від більш агресивної поведінки Росії до кібератак, тероризму, хімічних атак, як у Солсбері в Англії, а також дезінформації та пропагандистських атак на західні демократії", - заявив Генсек НАТО, відповідаючи на запитання щодо найбільшої загрози миру у сучасному світі.

З його слів, НАТО потрібно пристосуватися до непередбачуваності і "бути готовим до всього". "НАТО може це зробити, оскільки базується на діалозі та, якщо необхідно, обороні", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО виступає за політичне врегулювання ситуації довкола України.

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