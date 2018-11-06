Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру в мире

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107453 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152987 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128722 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172831 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру в мире

Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру в мире

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Наибольшим риском для соханения мира в мире на сегодняшний день является непредсказуемость. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, передает УНН.

"Сегодня наибольший риск - непредсказуемость. В отличие от "холодной войны", сегодня мы уже не можем сосредоточиться на четкой угрозе. В то время угроза была Советским Союзом и Варшавским договором (военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР - ред.). Напряжение было высоким, но ситуация была предсказуемой. В этой конфронтации была определенная стабильность. Сегодня мы сталкиваемся с гораздо более сложными проблемами. Они варьируются от более агрессивного поведения России до кибератак, терроризма, химических атак, как в Солсбери в Англии, а также дезинформации и пропагандистских атак на западные демократии", - заявил Генсек НАТО, отвечая на вопрос о самой большой угрозе миру в современном мире.

По его словам, НАТО нужно приспособиться к непредсказуемости и "быть готовым ко всему". "НАТО может это сделать, поскольку базируется на диалоге и, если необходимо, обороне", - отметил Столтенберг.

Напомним, НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

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