Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру в мире

"Сегодня наибольший риск - непредсказуемость. В отличие от "холодной войны", сегодня мы уже не можем сосредоточиться на четкой угрозе. В то время угроза была Советским Союзом и Варшавским договором (военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР - ред.). Напряжение было высоким, но ситуация была предсказуемой. В этой конфронтации была определенная стабильность. Сегодня мы сталкиваемся с гораздо более сложными проблемами. Они варьируются от более агрессивного поведения России до кибератак, терроризма, химических атак, как в Солсбери в Англии, а также дезинформации и пропагандистских атак на западные демократии", - заявил Генсек НАТО, отвечая на вопрос о самой большой угрозе миру в современном мире.

По его словам, НАТО нужно приспособиться к непредсказуемости и "быть готовым ко всему". "НАТО может это сделать, поскольку базируется на диалоге и, если необходимо, обороне", - отметил Столтенберг.

Напомним, НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.