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Генпрокурора Ю.Луценка закликали стати на захист прав пацієнтів, хворих на гепатит С

Київ • УНН

 • 12692 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Громадська організація “Імунний щит нації”, яка опікується хворими на гепатит С пацієнтами, звернулася до Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням не допустити позбавлення права українців отримувати доступне лікування, передає УНН з посиланням на текст звернення, що є у розпорядженні редакції.

Генпрокурора Ю.Луценка закликали стати на захист прав пацієнтів, хворих на гепатит С

Так, активісти повідомили, що про наміри МОЗу та КМУ скасувати реєстрації ліків від гепатиту С, якими сьогодні лікуються українці, вони дізналися зі ЗМІ.

У ГО наголосили, що спроби американської виробника ліків проти гепатиту С заборони в Україні продаж інших аналогічних препараті обмежать доступ українських пацієнтів до софосбувіру.

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«Наразі компанія «Гілеад» вживає заходів щодо встановлення монопольного права на реалізацію в Україні власного препарату «Солваді» з активною діючою речовиною - софосбувір. Представники даної компанії, серед іншого, здійснюють спроби скасувати державну реєстрацію конкурентного і альтернативного генетичного лікарського засобу.

Ми переконані, що монополія імпорту софосбувіру в Україні компанією «Гілеад» призведе до обмеження доступу пацієнтів до софосбувіру в Україні в майбутньому. Адже конкуренція між виробниками є загальновизнаним в світі механізмом зниження цін на лікарські засоби», - йдеться у зверненні.

В організації додали, що КМУ прийняв рішення виконати вимоги американської компанії з метою мінімізувати ризики судових іноземних спорів з «Гілеадом», однак Уряд не врахував низку обставин, за ігнорування яких «звичайні люди будуть розплачуватися не грошима, а власним здоров’ям та життям».

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«Нашою метою є збереження людських життів. Ми переконані, що захист інвестицій іноземної компанії апріорі не може бути пріоритетнішим, ніж забезпечення прав громадян України на доступне лікування.

Ми просимо Вас підняти на засіданнях ВРУ, КМУ, профільних міністерств і відомств це питання», - йдеться у зверненні.

В організації наголосили, що прагнуть ініціювати хоча б процедуру надання певного строку для громадян та закладів охороно здоров’я з метою підготовки до заборони генетичного лікарського засобу.

Адже, відтермінування виконання так званої мирної угоди КМУ та «Геліаду» «надасть змогу використати його закуплені запаси для врятування життів та уникнути збитків».

За даними ГО, станом на сьогодні за державні кошти було закуплено генетичного препарату проти гепатиту С (яки хочуть скасувати, - ред..) на більш ніж на 5,5 млн грн.

А тому, якщо Супрун підпише угоду з «Гілеадом», вказаними ліками вже не зможуть лікуватися українці. Інших же - немає, і додатково їх купувати – вже ніхто не буде.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Гілеад” вимагає від України скасувати реєстрацію на ліки від гепатиту С, які сьогодні вживаються пацієнтами. У разі, якщо Україна відмовиться, американці погрожують іноземним судом та намірами стягнути з нашої держави 820 млн. дол.

Для врегулювання спору між Україною та американської компанією було розроблено проект Мирної угоди.

За змістом цієї угоди, «Гілеад» отримає монопольне становище в Україні. Альтернативних ліків від гепатиту С на снові софосбувір українці ризикують не мати до 2020 року.

Водночас, у суді (Окружний суд м. Києва) “Гілеад” програв МОЗу. Так, суд виніс рішення, яким відмов американцям у вимозі до відомства скасувати реєстрації ліків проти гепатиту С, котрі сьогодні реалізовуються в Україні.

Також нагадаємо, можливу заборону доступних ліків від гепатиту С пацієнти назвали злочином проти власного народу.

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