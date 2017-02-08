Генпрокурора Ю.Луценко призвали встать на защиту прав пациентов с гепатитом С

Так, активисты сообщили, что о намерениях Минздрава и КМУ отменить регистрацию лекарств от гепатита С, которыми сегодня лечатся украинцы, они узнали из СМИ.

В ОО подчеркнули, что попытки американского производителя лекарств против гепатита С запретить в Украине продажи других аналогичных препаратов ограничат доступ украинских пациентов к софосбувиру.

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«Сейчас компания « Гилеад » принимает меры по установлению монопольного права на реализацию в Украине собственного препарата « Солвади » с активным действующим веществом - софосбувир. Представители данной компании, в том числе, делают попытки отменить государственную регистрацию конкурентного и альтернативного генетического лекарственного средства.

Мы убеждены, что монополия импорта софосбувира в Украине компанией «Гилеад» приведет к ограничению доступа пациентов к софосбувиру в Украине в будущем. Ведь конкуренция между производителями является общепризнанным в мире механизмом снижения цен на лекарственные средства », - говорится в обращении.

В организации добавили, что КМУ принял решение выполнить требования американской компании с целью минимизировать риски судебных иностранных споров с «Гилеад», однако Правительство не учел ряд обстоятельств, за игнорирование которых «обычные люди будут расплачиваться не деньгами, а собственным здоровьем и жизнью» .

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«Нашей целью является сохранение человеческих жизней. Мы убеждены, что защита инвестиций иностранной компании априори не может быть приоритетным, чем обеспечение прав граждан Украины на доступное лечение.

Мы просим Вас поднять на заседаниях ВРУ, КМУ, профильных министерств и ведомств этот вопрос », - говорится в обращении.

В организации отметили, что стремятся инициировать хотя бы процедуру предоставления определенного срока для граждан и учреждений здравоохранения с целью подготовки к запрету генетического лекарственного средства.

Ведь, отсрочка выполнения так называемого мирного соглашения КМУ и «Гилеад» «позволит использовать его закупленные запасы для спасения жизней и избежать убытков».

По данным ОО, на сегодня за государственные средства было закуплено генетического препарата против гепатита С (яки хотят отменить, - ред ..) на более чем на 5,5 млн.грн.

А потому, если У.Супрун подпишет соглашение с «Гилеад», указанными лекарствами уже не смогут лечиться украинцы. Других же - нет, и дополнительно их покупать - уже никто не будет.

Напомним, как сообщал УНН, "Гилеад" требует от Украины отменить регистрацию на лекарства от гепатита С, которые сегодня принимаются пациентами. В случае, если Украина откажется, американцы угрожают иностранным судом и намерениями взыскать с нашего государства 820 млн. долл.

Для урегулирования спора между Украиной и американской компанией был разработан проект Мирного соглашения.

По содержанию этого соглашения, «Гилеад» получит монопольное положение в Украине. Альтернативных лекарств от гепатита С на основе софосбувира украинцы рискуют не иметь до 2020 года.

В то же время, в суде (Окружной суд г.Киева) "Гилеад" проиграл МОЗ. Так, суд вынес решение, которым отказал американцам в требовании к ведомству отменить регистрацию лекарств против гепатита С, которые сегодня реализуются в Украине.

Также напомним, возможный запрет доступных лекарств от гепатита С пациенты назвали преступлением против собственного народа.