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Генпрокурор заявив про затримання Тамразова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Правоохоронці сьогодні затримали колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова. Про це сьогодні повідомив на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

Генпрокурор заявив про затримання Тамразова

"Сьогодні він затриманий по статті 256 ККУ - це сприяння членам злочинної організації. Після затримання, відбудуться слідчі дії, а також обрання запобіжного заходу", - сказав він.

Нагадаємо, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.

10 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за підозрою в намаганні надати прокуророві хабар у сумі 200 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, 13 серпня колишній перший заступник голови “Укргазвидобування” Олексій Тамразов, підозрюваний в намаганні дати прокуророві 200 тис. доларів хабара, вийшов під заставу з Київського слідчого ізолятора.

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