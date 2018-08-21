Генпрокурор заявил о задержании Тамразова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители сегодня задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобычи" Алексея Тамразова. Об этом сегодня сообщил на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня он задержан по статье 256 УК - это содействие членам преступной организации. После задержания, состоятся следственные действия, а также избрание меры пресечения", - сказал он.
Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.
10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобычи" Алексею Тамразову по подозрению в попытке предоставить прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов.
Как сообщал УНН, 13 августа бывший первый заместитель председателя "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, подозреваемый в попытке дать прокурору 200 тыс. долларов взятки, вышел под залог из Киевского следственного изолятора.