Генпрокурор завтра зустрінеться з прокурорами-переможцями конкурсів на посади у місцеві прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко завтра зустрінеться з прокурорами-переможцями конкурсів на посади у місцеві прокуратури. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У четвер, 19 січня 2017 року, відбудеться зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка із прокурорами — переможцями конкурсів на посади у місцеві прокуратури”, — повідомила Л.Сарган.
Зазначається, що у ході реалізації реформи правоохоронних органів понад 2 тисяч кандидатів взяли участь у проходженні тестування на зайняття вакантних посад в органах прокуратури.
Кандидати, які пройшли усі випробування, розпочнуть свою діяльність із проходження місячного навчання в Національній академії прокуратури України.
Як повідомляв УНН, в Національній академії прокуратури України розпочали навчання для прокурорів, які успішно пройшли тестування на зайняття вакантних посад прокурорів місцевих прокуратур.