Генпрокурор завтра встретится с прокурорами-победителями конкурсов на должности в местные прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко завтра встретится с прокурорами-победителями конкурсов на должности в местные прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В четверг, 19 январь 2017 г., состоится встреча Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с прокурорами - победителями конкурсов на должности в местные прокуратуры", - сообщила Л.Сарган.
Отмечается, что в ходе реализации реформы правоохранительных органов более 2 тысяч кандидатов приняли участие в прохождении тестирования на занятие вакантных должностей в органах прокуратуры.
Кандидаты, прошедшие все испытания, начнут свою деятельность с прохождения месячного обучения в Национальной академии прокуратуры Украины.
Как сообщал УНН, в Национальной академии прокуратуры Украины начали обучение для прокуроров, которые успешно прошли тестирование на занятие вакантных должностей прокуроров местных прокуратур.