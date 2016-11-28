Генпрокурор: статус В.Януковича на допиті не має вплинути на судовий процес
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко обурений тим, що суд змінив порядок щодо дослідження доказів, визначивши необхідність допиту екс-президента Віктора Януковича як свідка, проте це не має вплинути на сам судовий процес. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Ю.Луценка Лариса Сарган, передає УНН.
“Генпрокурор Ю.Луценко обурений тим фактом, що суд змінив порядок щодо дослідження доказів, визначивши необхідність допиту екс-президента Януковича як свідка за клопотанням адвокатів підсудних. Проте це не має вплинути на сам судовий процес над колишніми співробітниками „Беркуту“”, — написала Л.Сарган.
За його словами, суд над підозрюваними “беркутівцями” має відбуватися попри різне ставлення до допиту В.Януковича на ньому.
"Правоохоронні органи забезпечать доправлення і присутність підозрюваних екс-співробітників “Беркуту” на сьогоднішнє судове засідання", - зазначила вона.