Генпрокурор: статус В.Януковича на допросе не должен повлиять на судебный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко возмущен тем, что суд изменил порядок проведения исследования доказательств, определив необходимость допроса экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля, однако это не должно повлиять на сам судебный процесс. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Ю.Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
"Генпрокурор Ю.Луценко возмущен тем фактом, что суд изменил порядок проведения исследования доказательств, определив необходимость допроса экс-президента Януковича в качестве свидетеля по ходатайству адвокатов подсудимых. Однако это не должно повлиять на сам судебный процесс над бывшими сотрудниками "Беркута"", - написала Л.Сарган.
По его словам, суд над подозреваемыми "Беркутом" должен происходить несмотря на разное отношение к допросу В.Януковича на нем.
"Правоохранительные органы обеспечат доставку и присутствие подозреваемых экс-сотрудников "Беркута" на сегодняшнее судебное заседание", - отметила она.