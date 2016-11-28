Генпрокурор: статус В.Януковича на допросе не должен повлиять на судебный процесс

"Генпрокурор Ю.Луценко возмущен тем фактом, что суд изменил порядок проведения исследования доказательств, определив необходимость допроса экс-президента Януковича в качестве свидетеля по ходатайству адвокатов подсудимых. Однако это не должно повлиять на сам судебный процесс над бывшими сотрудниками "Беркута"", - написала Л.Сарган.

По его словам, суд над подозреваемыми "Беркутом" должен происходить несмотря на разное отношение к допросу В.Януковича на нем.

"Правоохранительные органы обеспечат доставку и присутствие подозреваемых экс-сотрудников "Беркута" на сегодняшнее судебное заседание", - отметила она.