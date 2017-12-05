Генпрокурор сподівається, що до Нового року в Україні припинить роботу низка “проросійських ЗМІ”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко висловив сподівання, що до Нового року в Україні припинить функціонувати низка “проросійських ЗМІ”. Про це він повідомив під час вечірнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
“Я сподіваюсь, що до Нового року подарунком для всіх чесних українців буде припинення функціонування проросійських ЗМІ, які засмічують наші вулиці та мізки окремих довірливих українців. Ми уже пройшли відповідну процедуру і чекаємо вступу в законну силу такого рішення”, — сказав Луценко.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Верховній Раді заявив, що ФСБ РФ запланувала “Русскую зиму в Киеве”.