Генпрокурор надеется, что к Новому году в Украине прекратит работу ряд "пророссийских СМИ"

"Я надеюсь, что до Нового года подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования российских СМИ, которые засоряют наши улицы и мозги отдельных доверчивых украинцев. Мы уже прошли соответствующую процедуру и ждем вступления в законную силу такого решения", - сказал Луценко.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что ФСБ РФ запланировала "Русскую зиму в Киеве".