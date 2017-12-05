Генпрокурор надеется, что к Новому году в Украине прекратит работу ряд "пророссийских СМИ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко выразил надежду, что до Нового года в Украине прекратит функционировать ряд "пророссийских СМИ". Об этом он сообщил во время вечернего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что до Нового года подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования российских СМИ, которые засоряют наши улицы и мозги отдельных доверчивых украинцев. Мы уже прошли соответствующую процедуру и ждем вступления в законную силу такого решения", - сказал Луценко.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что ФСБ РФ запланировала "Русскую зиму в Киеве".