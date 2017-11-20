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Генпрокурор розраховує на плідну співпрацю з директором ДБР

Генпрокурор розраховує на плідну співпрацю з директором ДБР

Київ • УНН

 • 12299 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує на плідну співпрацю з директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

"Я зустрічався з Трубою (новообраний директор ДБР Роман Труба – ред.). Це було чисто ознайомча зустріч: потиснув руку, привітав, приніс співчуття, тому що йому належить пройти. Надіюся, що в нас буде плідна співпраця. Бо ні він без прокурорів не може працювати, ні прокурори без нього не зможуть працювати. При чому співпраця буде рівноправних керівників відомств", - розповів він.

Луценко додав, що якраз заради цього відбулося виділення функцій слідства.

Нагадаємо, 16 листопада директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.

Українські Національні Новини

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