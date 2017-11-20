Генпрокурор рассчитывает на плодотворное сотрудничество с директором ГБР

"Я встречался с Трубой (новоизбранный директор ГБР Роман Труба - ред.). Это было чисто ознакомительная встреча: пожал руку, поздравил, принес соболезнования, тому что ему предстоит пройти. Надеюсь, что у нас будет плодотворное сотрудничество. Потому что ни он без прокуроров не может работать, ни прокуроры без него не смогут работать. Причем сотрудничество будет равноправных руководителей ведомств", - рассказал он.

Луценко добавил, что именно ради этого произошло выделение функций следствия.

Напомним, 16 ноября директором Государственного бюро расследований избрали Романа Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.