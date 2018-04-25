Генпрокурор розповів, коли чекати звільнення Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Контрольно-дисциплінарна комісія прокурорів в кінці поточного тижня або на початку наступного повинна дати свій висновок щодо можливих дисциплінарних порушень керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це розповів під час візиту в Брюссель Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
"Зараз йдуть активні слідчі дії", - зазначив Луценко.
За його словами, отримані остаточні підтвердження того факту, що в діях керівника САП Назара Холодницького вбачаються грубі порушення нормативно-правових документів, якими у своїй роботі керуються співробітники прокуратури. У той же час Луценко зазначив, що його точка зору не збігається з думкою глави Національного антикорупційного бюро.
За словами Луценка, "матеріали показують наявність серйозних проблем з базовими цінностями керівника антикорупційного правоохоронного органу".
"Я поки не бачу підстав для кримінального переслідування, хоча не можу його виключити", - резюмував Генпрокурор, нагадавши, що в його зверненні в КДКП мова йде про звільнення Холодницького з займаної посади.
Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму у столі антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.
Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.
У НАБУ заявили, що дійсно деякий час здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінальної провадження за фактами можливого скоєння правопорушень Холодницьким.
Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування в кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.
Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.
Холодницький заявив, що клопотатиме про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ в коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства повинна приймати КДКП.
Також відзначимо, Генпрокурор Луценко не бачить в діях керівника САП Холодницького ознак кримінального злочину, а тільки дисциплінарний проступок.