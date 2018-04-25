Генпрокурор рассказал, когда ожидать увольнения Холодницкого

“Сейчас идут активные следственные действия”, — отметил Луценко.

По его словам, получены окончательные подтверждения того факта, что в действиях руководителя САП Назара Холодницкого усматриваются грубые нарушения нормативно-правовых документов, которыми в своей работе руководствуются сотрудники прокуратуры. В тоже время Луценко отметил, что его точка зрения не совпадает с мнением главы Национального антикорупционного бюро.

По словам Луценка, “материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа”.

“Я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить”, — резюмировал Генпрокурор, напомнив, что в его обращении в КДКП речь идет об увольнении Холодницкого с занимаемой должности.

Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивание" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии УНН объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП.

Также отметим, Генпрокурор Луценко не видит в действиях руководителя САП Холодницкого признаков уголовного преступления, а только дисциплинарный проступок.