Генпрокурор рассказал, когда ожидать увольнения Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров в конце текущей недели или в начале следующей должна дать свое заключение относительно возможных дисциплинарных нарушений руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом рассказал во время визита в Брюссель Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.
“Сейчас идут активные следственные действия”, — отметил Луценко.
По его словам, получены окончательные подтверждения того факта, что в действиях руководителя САП Назара Холодницкого усматриваются грубые нарушения нормативно-правовых документов, которыми в своей работе руководствуются сотрудники прокуратуры. В тоже время Луценко отметил, что его точка зрения не совпадает с мнением главы Национального антикорупционного бюро.
По словам Луценка, “материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа”.
“Я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить”, — резюмировал Генпрокурор, напомнив, что в его обращении в КДКП речь идет об увольнении Холодницкого с занимаемой должности.
Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивание" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.
Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.
В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.
Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.
Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности руководителя САП.
Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии УНН объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП.
Также отметим, Генпрокурор Луценко не видит в действиях руководителя САП Холодницкого признаков уголовного преступления, а только дисциплинарный проступок.