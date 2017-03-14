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Генпрокурор про зловживання судді А.Ємельянова: кілька тисяч господарських справ були сфальсифікованими

Генпрокурор про зловживання судді А.Ємельянова: кілька тисяч господарських справ були сфальсифікованими

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що прокуратура має достатньо доказів зловживань суддів, в тому числі судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова, що призвело до тисяч сфальсифікованих господарських справ. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу “ZIK”, передає УНН.

“Суддя Ємельянов — це не просто суддя. Суддя Ємельянов — це один з тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень”, — сказав він.

Ю.Луценко наголосив, що прокуратура має докази зловживань двох суддів, в тому числі А.Ємельянова. “Ми вважаємо, що декілька тисяч рішень судів у господарських справах були сфальсифіковані. Це означає не просто відповідальність цього судді, її визначить суд, але і можливість перегляду всіх цих рішень”, — зазначив він.

Генпрокурор також наголосив, що навіть без розповіді А.Ємельянова, прокуратура має технічну можливість встановити, які справи фальсифікувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВРЮ відсторонила від посади суддю ВГСУ А.Ємельянова

Як раніше повідомляв УНН, 18 жовтня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.

27 жовтня судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави обсягом 1,5 млн грн.

Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, двічі прокуратура просила суд звернути в дохід держави заставу, яку сплатив А.Ємельянов, обсягом 1,5 млн грн через те, що він не здав слідчому другий закордонний паспорт. Також прокуратура просила збільшити заставу для підозрюваного, перший раз до 5 млн грн, а другий — до 7 млн грн. Однак суд не знайшов для цього підстав.

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