Генпрокурор підписав відповіді для регламентного комітету ВР щодо подання на В.Новинського (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав відповіді на додаткові запитання членів парламентського комітету з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради щодо подання про притягнення народного депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності. Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Генпрокурор Юрій Луценко підписав відповіді на додаткові запитання членів регламентного комітету ВР щодо подання про притягнення народного депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності", - повідомила Л.Сарган.
З його слів, у ГПУ чекають на засідання регламентного комітету.
Раніше у регламентному комітеті ВР повідомили, що наступного тижня Верховна Рада може розглянути подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.
Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.
Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.