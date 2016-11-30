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Генпрокурор подписал ответы для регламентного комитета ВР по представлению на В.Новинского (дополнено)

Киев • УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал ответы на дополнительные вопросы членов парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады относительно представления о привлечении народного депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.

Генпрокурор подписал ответы для регламентного комитета ВР по представлению на В.Новинского (дополнено)

"Генпрокурор Юрий Луценко подписал ответы на дополнительные вопросы членов регламентного комитета ВР по представлению о привлечении народного депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности", - сообщила Л.Сарган.

По его словам, в ГПУ ждут заседания регламентного комитета.

Ранее в регламентном комитете ВР сообщили, что на следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.

Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений по требованиям, высказанным народными депутатами, членами комитета по этому делу.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

 

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