Генпрокурор: підозра нардепу Колєснікову фактично готова

“Підозра фактично готова (Колєснікову — ред.), але певні слідчі дії були б не зайві. Якщо говорити відверто, то ніхто не збирається прослуховувати народного депутата. Зараз це є безперспективною справою, але вивчити його телефонні з’єднання в період, який ми досліджуємо, зробити кілька законом дозволених оперативно-слідчих дій також є потрібним. Хоча думаю, що у даному випадку, маючи на руках рішення суду, багато показів свідків тощо, ми підемо на те, щоб пред’явити підзору, потім провести необхідні слідчо-оперативні дії”, — повідомив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.