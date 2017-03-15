Генпрокурор не виключив відсторонення від посади мера Львова А.Садового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Якщо буде вручена підозра щодо недбалості зі смертельними випадками, це достатньо серйозне звинувачення. Воно може зумовити і відсторонення винуватця від займаної посади, і кримінальну відповідальність, передбачену законом. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Львівської міськради, насамперед міського голови Андрія Садового, передає УНН.
За словами Ю.Луценка, два тижні тому у Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на сміттєзвалищі “Збиранка” біля Грибовичів не було.
“Всі розмови про те, що якісь спеціальні диверсанти із конкуруючих політичних партій підпалили сміттєзвалище експертиза не підтвердила. Це було самозагорання через недотримання технологій,” — сказав Генпрокурор.
“Відтак стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради, які призвели до такого становища. По-старому це — халатність. Але все обтяжується тим, що ми маємо трьох загиблих. Сім’ї в праві спитати, хто зі службових осіб Львівської міськради за це відповідає,” — додав він.
Також Генпрокурор зазначив, що зараз досудове слідство обласної прокуратури встановлює цього “Хто?” і не виключено, що ним може бути і міський голова, і його заступники, і інші посадові особи.
“Мені здається, що проблема зі сміттям виникає не від того, що мер в опозиції чи коаліції. Сміття просто треба утилізовувати, цим треба займатися. Андрій Іванович не перший термін на посаді і навіть не другий,” — додав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, на територію Пологівського району Запорізької області привезли та вивантажили понад 100 тонн львівського сміття.
Раніше Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу.